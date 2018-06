பி.இ., படித்துள்ள எனது இரண்டாவது மகன் எம். எஸ்., படிக்க வெளிநாடு செல்ல விரும்புகிறார். எப்போது வெளிநாடு செல்வார்? எப்போது திருமணம் நடைபெறும்? எதிர்காலம் எவ்வாறு இருக்கும்? - வாசகர், பொன்னேரி.

By DIN | Published on : 15th June 2018 12:00 AM | அ+அ அ- |