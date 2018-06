எனக்கு ராகு- கேது, குரு - சனி பெயர்ச்சிகளால் உடல் நலம் பாதிக்குமா? கவனமாக இருக்க வேண்டிய காலங்கள் என்னென்ன? இப்போது நடப்பது ஏழரை சனி மூன்றாவது சுற்றா? என்ன பரிகாரம் எதுவும் செய்ய வேண்டும்? - வாசகர், காஞ்சிபுரம்

Published on : 29th June 2018