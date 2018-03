எனது மகனுக்கு 24 வயதாகிறது. பள்ளியில் படிக்கும்போதே சேர்க்கை சரியில்லை. பெரும் செலவுடன் கல்லூரியில் சேர்த்த பின்பும் பாதியிலேயே வந்துவிட்டான். சொன்ன பேச்சைக் கேட்பதில்லை. வேலைக்கும் போவதில்லை. அவன் நடத்தை சீராகவும் கடன் பிரச்னை தீரவும் என் உடல்நிலை சீராகவும் என்ன பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்? - வாசகர், தர்மபுரி

By DIN | Published on : 23rd March 2018 12:00 AM