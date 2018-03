நான் காய்கறி சம்பந்தப்பட்ட உற்பத்தி தொழில் செய்கிறேன். புதியதாக தொழில் தொடங்கலாமா? எனக்கு ஏழரை சனி மூன்றாவது சுற்று நடக்கிறது. நான் நண்பர்களாலும் உறவினர்களாலும் ஏமாற்றப்பட்டு மீண்டு வந்துள்ளேன். எனக்கு பூர்வபுண்ணியம் எவ்வாறு உள்ளது. என்ன வகையான தொழில் எனக்கு ஏற்றது? எனக்கு சனி தசையும் நடப்பதாக சொல்கிறார்கள். பரிகாரம் எதுவும் செய்ய வேண்டுமா? - வாசகர், ஆம்பூர்

