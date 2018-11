என் மகனுக்கு ஜாதகத்தில் கோசாரத்தில் கும்பத்தில் (7- இல்) (8- இல்) சனி வரும் போதும் எங்கள் குடும்பத்தில் ஏதும் பாதிப்பு வருமா? ஜீவன ஸ்தானம் எவ்வாறு உள்ளது? நிரந்தர வேலை எப்போது கிடைக்கும்? அரசு வேலை அமையுமா? திருமணம் எப்போது நடைபெறும்? எத்தகைய பெண் அமையும்? - வாசகர், சிவகாசி

