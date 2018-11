என் மகளுக்கு எதிர்காலம் எவ்வாறு உள்ளது? ஜாதகத்தில் ஏதும் குறை உள்ளதா? லக்னத்தில் சூரியன் செவ்வாய் இருப்பது மாங்கல்ய தோஷமா? எத்தகைய வரன் அமையும்? - வாசகி, உடுமலை

By DIN | Published on : 02nd November 2018 09:28 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்