எனக்கு 59 வயதாகிறது. ராகு தசையில் முற்பகுதி நன்றாக இருந்தது. தகப்பனாருடன் இணைந்து தொழில் செய்து சொந்தமாக வீடு கட்டினோம். துரதிஷ்டவசமாக அதை விற்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. எனக்கு தொழில் ஸ்தானம் எவ்வாறு உள்ளது. தொடர்ந்து பழைய தொழிலையே செய்யலாமா? வேறு எந்த தொழில் செய்யலாம்? எதிர்பார்த்த புகழ் குருமஹா தசையில் கிடைக்குமா? மறுபடியும் எப்போது வீடு கட்டும் யோகம் உண்டாகும்? பரிகாரம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

Published on : 09th November 2018