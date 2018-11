எனது மகனுக்கு சரியான நடவடிக்கை கிடையாது. வேலையும் கிடையாது. இரண்டு மனைவிகள். இருவருக்கும் தலா ஒரு பெண் குழந்தைகள். முதல் மனைவி விவாகரத்து செய்துவிட்டார். இரண்டாவது மனைவியுடனும் எப்போதும் சண்டை. எப்போது திருந்துவார்? ஆயுள் எவ்வாறு உள்ளது? என்ன தோஷம் உள்ளது? என்ன பரிகாரம் செய்வது?

By DIN | Published on : 09th November 2018 12:00 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்