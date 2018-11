என் மகன் தனியார் நிறுவனத்தில் 15 ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறார். தற்சமயம் வேலைப்பளு அதிகமாக உள்ளது. தற்போது வேலையிலிருந்து நின்று விடும் யோசனையிலிருக்கிறார். வேறு வேலை கிடைக்குமா? ஏதாவது தொழில் செய்யலாமா? பரிகாரம் ஏதும் செய்ய வேண்டுமா?

09th November 2018