என் மகளுக்கு நீண்ட நாள்களாக வரன் பார்த்து வருகிறோம். எப்போது திருமணம் கைகூடும்? தோஷம் உள்ளதா? பரிகாரம் ஏதேனும் செய்ய வேண்டுமா?

By DIN | Published on : 09th November 2018 12:00 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்