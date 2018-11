நான் செய்து வரும் தொழில் எனக்கு ஏற்றதாக உள்ளதா? நிறைய கடன் ஏற்பட்டுள்ளது. நிலங்களை விற்று கடன் அடைப்பேனா? எப்போது கடன் அடையும்? எந்த திசை வீடு குடியிருக்க பொருத்தமாக இருக்கும்?

