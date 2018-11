பி.எஸ்.சி. கெமிஸ்ட்ரி முடித்துள்ள என் மகன், ஓர் அரியர்ஸ் வைத்துள்ளார். அதை எப்போது முடிப்பார்? அதைத் தொடர்ந்து முதுநிலை படிப்பு தொடரலாமா? நிரந்தர அல்லது அரசாங்க வேலை எப்போது கிடைக்கும்? எதிர்காலம் எவ்வாறு இருக்கும்?

By DIN | Published on : 09th November 2018 12:00 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்