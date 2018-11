என்னுடைய சகோதரர் பல வழிகளிலும் வாழ்க்கையில் தோல்விகளைச் சந்தித்ததால் மனநோயாளியாகி கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார். ஞாபக மறதி நோயும் உள்ளது. பூரண குணமடைந்து இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பும் வாய்ப்பு உள்ளதா? திருமண வாழ்க்கை உண்டா? - வாசகர், திருச்சி

