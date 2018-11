என் மகன் 10 ஆம் வகுப்பு படித்துள்ளார். குறைந்த சம்பளத்தில் வேலை செய்கிறார். போதிய வருவாய் இல்லாததால் திருமணம் செய்வதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது. ஏதேனும் தோஷம் உள்ளதா? பரிகாரம் எதுவும் செய்ய வேண்டுமா? நிரந்தர வேலை எப்போது கிடைக்கும்? திருமணம் எப்போது நடைபெறும்? - வாசகர், வேலூர்

