உங்கள் பேரனுக்கு ரிஷப லக்னம், தனுசு ராசி, மூலம் நட்சத்திரம். தைரிய ஸ்தானாதிபதியான சந்திரபகவான் அஷ்டம ஸ்தானமான எட்டாம் வீட்டில் கேதுபகவானின் சாரத்தில் (மூலம் நட்சத்திரம்) அமர்ந்து நவாம்சத்தில் தன் உச்ச ராசியான ரிஷப ராசியை அடைகிறார்...

