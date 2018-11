கடந்த 15 ஆண்டுகளாக ஆலயப்பணிகளில் முழுமையாக ஈடுபட்டு வரும் எனது மருமகளுக்கு எப்போது திருமணம் நடைபெறும்? மாப்பிள்ளை எத்திசையில் அமைவார்? வேலை வாய்ப்பு, குடும்ப அமைப்பு எவ்வாறு இருக்கும்? பரிகாரம் ஏதும் செய்ய வேண்டுமா?

By DIN | Published on : 23rd November 2018 12:00 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்