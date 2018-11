நான் சொந்தமாக பானிபூரி கடை வைத்திருந்தேன். தற்போது பானிபூரி கடைக்கு வேலைக்குப் போய்க்கொண்டிருக்கிறேன். நான் பிறந்தது ஜூன் 19 , அல்லது ஜூன் 20. எது சரியானது. இழந்த தொழிலை மீண்டும் செய்வேனா? எனது இரண்டு பெண் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் எவ்வாறு இருக்கும்?

