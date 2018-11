எனக்கு தற்சமயம் ராகு தசையில் குரு புக்தி நடக்கிறது. பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளேன். இறையருளால் வசதி வாய்ப்புகள் உள்ளன. சதா நேரமும் ஏதாவது மனக்குழப்பம் இருந்துகொண்டே இருக்கிறது. கவலை விரக்தி மனப்பான்மை அதிகமாகிறது. எனது சகோதரன் குடும்பத்துடனான பகை, மாறி இணக்கம் ஏற்படுமா? எனது மகனின் எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்குமா? வெளிநாடு சென்று பணியாற்றும் யோகம் உள்ளதா?

