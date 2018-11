என் மகனுக்கு உடற்பயிற்சி செய்யும்போது தண்டுவடத்தில் நரம்பு முறுக்கிக் கொண்டு ஒரு வருடம் படுத்த படுக்கையாய் இருந்து, நிறைய கடன்வாங்கி செலவு செய்து சரியானார். இதனால் ஒரு வருடம் படிப்பு வீணாகிவிட்டது. தற்சமயம் கல்லூரியில் படிக்கிறார். அவர் ஜாதகம் எவ்வாறு உள்ளது. சனி தசை முடிய இன்னும் 7 வருடங்கள் உள்ளன. வேறு ஏதாவது தோஷம் உள்ளதா? பித்ரு தோஷம் உள்ளதா? என்ன வேலைக்குச் செல்வார்? எதிர்காலம் எவ்வாறு அமையும்? வெளிநாடு செல்லலாமா? பரிகாரம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

