என் வாழ்க்கையில் துன்பப் படாத நாள்களே இல்லை. மனைவி, இரண்டு குழந்தைகள் இருந்தும் நிரந்தமாக எந்த வருமானமும் இல்லை. ராகு தசை நடக்கிறது. எனக்கும் மனைவிக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது. பூர்வீகச் சொத்து எப்போது கிடைக்கும்? எப்போது நல்ல காலம் பிறக்கும்? - வாசகர், கும்பகோணம்

