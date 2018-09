கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக பல பிரச்னைகளில் சிக்கித் தவிக்கிறேன். நான் வசிக்கும் சொந்த வீடு வாஸ்து சரியில்லை என்கிறார்கள். என் தந்தையின் சொத்து விஷயமாக உடன்பிறந்தோருடன் தீராத பகையில் உள்ளேன். சொத்து கிடைக்குமா? வேறுவீடு வாங்கி குடிபோகும் யோகம் உண்டா? சட்டத்துறையில் ஈடுபட உள்ளேன். அதில் பிரகாசிக்க முடியுமா? ஆயுள் பாவம் எவ்வாறு உள்ளது? வீட்டில் தொலைந்து போன நகை மீண்டும் கிடைக்குமா? - வாசகர்

By DIN | Published on : 07th September 2018 11:00 AM | அ+அ அ- |