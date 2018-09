காது கேட்கும் திறன் குறைபாடுள்ள என் மகன் பி.இ., படிக்கிறார். படிப்பில் முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் இல்லை. டிகிரி முடிப்பாரா? அரசு வேலைக்கு வாய்ப்பு உண்டா? சுயதொழில் பலன் தருமா? எந்தத் துறையில் எதிர்காலம் உள்ளது? - வாசகர், மயிலாடுதுறை

By DIN | Published on : 07th September 2018 11:00 AM | அ+அ அ- |