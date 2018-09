பி.இ., படித்துள்ள என் மகனுக்கு வேலை ஏதும் கிடைக்காததால் சொந்தத் தொழில் செய்து வருகிறார். ஆனால் பெரிய முன்னேற்றமில்லை. வேலை கிடைக்கும் வாய்ப்புண்டா? வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா? - வாசகி, மயிலாடுதுறை

By DIN | Published on : 07th September 2018 11:00 AM | அ+அ அ- |