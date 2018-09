பி.டெக்., படித்துள்ள என் மகன் அரசுத் தேர்வுகள் எழுதி வருகிறான். அரசு வேலை கிடைக்குமா? திருமணம் எப்போது கைகூடும்? எத்தகைய பெண் அமையும்? எதிர்காலம் எவ்வாறு இருக்கும்? - வாசகர், காரைக்குடி

By DIN | Published on : 07th September 2018 11:00 AM | அ+அ அ- |