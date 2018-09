என் மகனுக்கு 23 வயதாகிறது. கப்பல் சம்பந்தப்பட்ட பொறியியல் படிப்பை படித்திருக்கிறார். வெளிநாடு சென்று பொருளீட்டும் வாய்ப்புண்டா? பலரும் பலமான ஜாதகம் என்று கூறுகிறார்கள். ராகு தசைக்குள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் வருமா? சொந்த வீடு, திருமண பாக்கியம் எப்போது கிட்டும்? பரிகாரம் என்ன செய்ய வேண்டும்? - வாசகர், கரூர்

By DIN | Published on : 14th September 2018 12:00 AM