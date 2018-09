என் மகனுக்கு 7 -ஆம் அதிபதியான குருபகவான் தசை நன்மை தருமா? அடுத்தடுத்த தசைகள் எவ்வாறு இருக்கும்? எனது மகளுக்கு செவ்வாய் மஹாதசை நன்மை தருமா? மருத்துவர் ஆகும் வாய்ப்புண்டா? - வாசகி, தர்மபுரி

