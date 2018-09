எனக்கும் என் மனைவிக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது. எப்போதும் தேவையில்லாமல் பிறர் என் மீது பழி சுமர்த்துகின்றனர். என் வாழ்க்கையில் நிம்மதியே இல்லை. அவமானம்தான் தொடர்கிறது. இதற்கு என்ன பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்? - வாசகர், பரமக்குடி

