எனது மகளுக்கு கடந்த 6 வருடங்களாக சோரியாசிஸ் நோய் உள்ளது. சித்தமருந்து சாப்பிட்டும் குணமடையவில்லை. எப்போது இந்நோய் தீரும்? என்ன பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்? - வாசகர், தூத்துக்குடி

By DIN | Published on : 21st September 2018 10:00 AM | அ+அ அ- |