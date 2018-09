நான் அரசாங்க கடைநிலை ஊழியராக 16 வருடங்களாக இருக்கிறேன். எனக்கு குரு, சந்திரன், சூரியன் ஆகிய கிரகங்கள் பலமாக இருக்கிறார்கள் என்கின்றனர். ஏழாம் வீடு எப்படி உள்ளது? வாடகை வீட்டில் இருக்கிறேன். சொந்த வீடு அமையுமா? எதிர்காலம் எவ்வாறு உள்ளது? என்ன பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்? - வாசகர்

