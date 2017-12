கான்ஃபிடன்ட் ஃபிலிம் கேஃப் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஆர்.கே.ட்ரீம் வேர்ல்டு - ஒயிட் ஸ்க்ரீன் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கும் படம் 'டார்ச் லைட்'. விஜய் நடித்த 'தமிழன்' படத்தை இயக்கிய அப்துல் மஜித் இப்படத்தின் கதை எழுதி இயக்குகிறார்.

படத்தின் முக்கிய கதாபாத்திரம் ஏற்று நடித்துள்ளார் 31 வயதான சதா. அஞ்சலி, ரித்விகா, உதயா, சுஜாதா, ரங்கநாதன், இயக்குநர் வெங்கடேஷ், உள்ளிட்டோர் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இப்படம் குறித்து இயக்குநர் அப்துல் மஜித் கூறுகையில், ‘வறுமையால் தடம் மாறிச் செல்லும் பெண்களின் எண்ணிக்கை இந்தியாவை பொறுத்தவரை நாளுக்கு நாள் பெருகி வருகிறது. பெண்களைப் போகப் பொருளாக்கி அவர்களை தங்களின் முன்னேற்றத்துக்கு பயன்படுத்தும் செயல் நல்லதல்ல.

பாலியல் தொந்தரவுக்கு உள்ளான ஒரு பெண்ணின் வாழ்வில் நடந்த சம்பவத்தின் தழுவலே இப்படம். 90-களில் நடக்கும் கதையாக இந்தப் படம் உருவாகி வருகிறது. படத்தின் கதையைக் கேட்ட நடிகைகள் பலரும் நடிக்கத் தயங்கிய நிலையில், நடிகை சதா மட்டும் தைரியமாக நடிக்கச் சம்மதித்தார். இப்படிப்பட்ட சமூக அவலத்தைச் சொல்லி, பெண்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் படத்தின் நோக்கம்’ என்றார் அப்துல் மஜித்.

தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் அப்துல் மஜித் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை வெளியிட்டுள்ளார்

Here we Go #Torchlight First look Poster #Actresssadha @PROSakthiSaran @vairamuthu pic.twitter.com/31WdsMKlVl