ஒரு படத்தின் வெற்றிக்கு திறமையான கூட்டணி மிகவும் முக்கியம். அதிலும் இசையமைப்பு ஒரு படத்தை தூக்கி நிறுத்திக் கூடிய அளவுக்கு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது எனலாம்.

தனுஷ் நடிப்பில், பாலாஜி மோகன் இயக்கத்தில் தயாராகிக் கொண்டிருக்கும் படம் மாரி 2. இந்தப் படத்தின் சில காட்சிகள் மட்டும் சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்டது. மாரி 2-வில் சாய் பல்லவி தனுஷுக்கு ஜோடியாக நடிக்கிறார். தனுஷின் வுண்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் இந்தப் படத்தைத் தயாரிக்க, ஓம் பிரகாஷ் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.

பாலாஜி மோகன், தனுஷ், அனிருத் கூட்டணியில் மாரி முதல் பாகத்தின் பாடல்கள் அனைத்தும் சூப்பர் ஹிட்டானது.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் தனுஷின் படங்களுக்கு அனிருத் இசையமைப்பதில்லை. விஐபி 2 விலும் அனிருத்தின் பங்களிப்பு இல்லை. தனுஷ் அனிருத் பனிப்போரின் விளைவாக மாரி 2 படத்தின் இசையமைப்பாளர் யாராக இருக்கும் என்ற கேள்வி கோலிவுட்டில் இருந்து வந்தது.

இந்நிலையில் தற்போது இப்படத்துக்கு யுவன் ஷங்கர் ராஜா இப்படத்துக்கு இசையமைக்கவிருக்கிறார் என்ற அதிகாரபூர்வமான தகவலை படக்குழுவினர் வெளியிட்டனர்.

இதற்கு முன் தனுஷ் நடித்த ‘துள்ளுவதோ இளமை’ ‘காதல் கொண்டேன்’, ‘யாரடி நீ மோகினி’ உள்ளிட்ட பங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார் யுவன் ஷங்கர் ராஜா.

கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகள் கழித்து தனுஷ் - யுவன் கூட்டணி மீண்டும் இணைவது ரசிகர்களின் எதிர்ப்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தியுள்ளது.

இயக்குநர் பாலாஜி மோகன் தனது டிவிட்டரில் இச்செய்தியைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

Privileged to be working with one of my all time favourite music directors!