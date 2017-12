வடிவுடையான் இயக்கத்தில் பிரபல பாலிவுட் நடிகை சன்னி லியோன் தமிழில் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகும் படத்துக்கு வீரமாதேவி என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

70 நிமிட கிராபிக்ஸ் காட்சிகள் உள்ள இந்தப் படம் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் ஹிந்தி என ஐந்து மொழிகளில் வெளிவரவுள்ளது.

இந்தப் படம் குறித்து இயக்குநர் வடிவுடையான் கூறியதாவது:

வீரமாதேவி, தென்னிந்தியாவின் புகழ்பெற்ற போர் வீராங்கனை. இந்தக் கதைக்கு சன்னி லியோன் 150 நாள்கள் கால்ஷீட் கொடுத்துள்ளார். கத்திச்சண்டை, குதிரையேற்றம் என சண்டைக்காட்சிகளுக்குத் தேவையான பல திறமைகளைக் கற்றுக்கொண்டு வருகிறார். ஜனவரி முதல் படப்பிடிப்பு ஆரம்பமாகவுள்ளது என்று கூறியுள்ளார்.

Hey folks... The wait is over...The title of my much awaited Tamil film is #Veeramadevi Historical magnum opus. I am so so excited :p @vcvadivudaiyan @DoneChannel1 #SunnyLeoneInsouth pic.twitter.com/7TCHS1h2vp