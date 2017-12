சென்னை: பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்பின் ட்வீட்டுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக, அவரை 'அறிவில்லாதவர்;' என்று நடிகர் சித்தார்த் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவில் தற்பொழுது கடுமையான உறைபனி நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாக இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து அங்கு குளிர் குறைந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்ற பொருளில், அமெரிக்க அதிபர் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் கருத்து ஒன்றினை வெளியிட்டார். ஆனால் அதில் அவர் பருவநிலைமாற்றம் மற்றும் உலக வெப்பமயமாதல் குறித்த புரிதலின்றி தெரிவித்த கருத்துக்கள் சர்ச்சையை உண்டாக்கியுள்ளன.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!