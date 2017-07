ஜிஎஸ்டி சினிமாவுக்கு மட்டுமல்ல எல்லாத் துறைக்கும்தான். எனவே ஜிஎஸ்டியை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொன்னார் அபிராமி ராமநாதன். ரூ. 120 உடன் ஜிஎஸ்டி சேர்க்கப்படும் என்றார்.

அதன் அடிப்படையில்தான் இன்று டிக்கெட்டுகள் விற்கப்படுகின்றன. ஆனால் ஜிஎஸ்டி வரியை ரூ. 120 உடன் சேர்ப்பதால் மறைமுகமாக கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளன திரையரங்குகள்.

திரையரங்குகளுக்கு விதிக்கப்படும் கேளிக்கை வரி குறித்து விவாதிக்க குழு அமைக்கும் அரசின் முடிவை ஏற்றுக்கொண்டதை அடுத்து இன்று காலை முதல் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து திரையரங்குகளும் இயங்க ஆரம்பித்துள்ளன. தமிழகத்தில் சினிமா டிக்கெட்டுக்கான கட்டணத்துடன், ஜிஎஸ்டி சேர்த்து புதிய கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கட்டணம் உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளது. சினிமா டிக்கெட் ரூ.100 மற்றும் அதற்கு மேல் இருந்தால் அதனுடன் 28 சதவீதம் ஜிஎஸ்டி சேர்த்து வசூலிக்கப்படும். டிக்கெட் கட்டணம் ரூ.100 - க்கு குறைவாக இருந்தால், அத்துடன், 18 சதவீத ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படும்.

அதாவது, இதுவரை ரூ.120 - க்கு இருந்த டிக்கெட் கட்டணம், ஜிஎஸ்டியுடன் சேர்த்து ரூ.153.60, ரூ.100 க்கான டிக்கெட் ரூ.128, ரூ.90 - க்கான டிக்கெட் ரூ.106, ரூ.50க்கான டிக்கெட் ரூ.59, ரூ.10க்கான டிக்கெட் ரூ.12 என புதிய கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் தெரிவித்தனர். ஆன்லைனில் பதிவு செய்தால்: சினிமா டிக்கெட்டை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யும் நிலையில், அதனுடன் ஜிஎஸ்டி தவிர, வழக்கம்போல் கூடுதலாக ரூ.30 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

இதில் கவனிக்கவேண்டிய அம்சம், 10 வருடங்களுக்குப் பிறகு மறைமுகமாக உயர்த்தப்பட்ட டிக்கெட் கட்டணம்!

இதற்கு முன்பு ரூ. 120 டிக்கெட் இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டிருந்தது.

டிக்கெட் விலை ரூ. 83.30, கேளிக்கை வரி ரூ. 35, இதர வரி ரூ. 1. மொத்தமாக ரூ. 120.

இப்போது ரூ. 100க்கும் அதிகமாகக் கட்டணம் இருந்தால் 28% ஜிஎஸ்டி வரி. அதற்குக் குறைவாக எனில் 18% ஜிஎஸ்டி.

இப்போது ரூ. 83.30 உடன் ஜிஎஸ்டி வரியைச் சேர்ப்பதே சரியான நடைமுறையாக இருக்கும். ஏனெனில் கேளிக்கை வரி குறித்து அரசு இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை. ஆனால் திரையரங்குகள் நேரடியாக ரூ. 120 உடன் 28% வரியைச் சேர்த்துவிட்டார்கள். இதனால் டிக்கெட் கட்டணம் ரூ. 153.60 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

அதாவது பழைய வரியைக் கழிக்காமல் நேரடியாக ரூ. 120 உடன் ஜிஎஸ்டி வரி சேர்க்கப்பட்டதால் டிக்கெட் கட்டணம் தமிழ்நாட்டில் மறைமுகமாக 45% உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் ரசிகர்களும் திரைப்பட ஆர்வலர்களும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளார்கள்.

இன்று ஆன்லைனில் ரூ. 120 டிக்கெட்டைப் பதிவு செய்ய முயன்றால் ஒரு டிக்கெட்டுக்கு ரூ. 189 தரவேண்டியிருக்கும்! சமூகவலைத்தளத்தில் இதுகுறித்த தங்கள் கருத்துகளைப் பலரும் தொடர்ந்து பதிவு செய்துவருகிறார்கள். தமிழக அரசும் திரையரங்கு அதிபர்களும் இந்த கட்டண உயர்வு குறித்து விளக்கம் அளிக்கவேண்டும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

This theaters tickets loot in the name of #GST should stop...the drama by theater owners was to increase the ticket rates & fleece public — Shabbir Ahmed (@Ahmedshabbir20) July 7, 2017

Now the film industry will stay quiet. Who will speak up for the people? https://t.co/ud0kbBJuzM — Murlee K (@crazymulls) July 7, 2017