பொன்ராம் சிவகார்த்திகேயன் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் ‘சீமராஜா’ படத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் பரபரப்பாக நடந்து வருகிறது. ஜூன் 19-ம் தேதியுடன் முழுவதும் நிறைவடைகிறது. 24 ஏ.எம். ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வரும் இந்தப் படத்தில் சமந்தா சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக நடிக்கிறார். சிம்ரன், நெப்போலியன், சூரி, யோகிபாபு, மனோபாலா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். கீர்த்தி சுரேஷ் கெளரவ தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார்.

சீமராஜா திரைப்படம் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு வரும் செப்.13-ம் தேதி ரிலீஸாக இருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வந்துள்ளது.

இந்தச் செய்தி சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

#SeemaRajaUpdate : We are nearing completion of our @Siva_Kartikeyan in and as #SeemaRaja