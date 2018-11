ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் ஒன் ஹார்ட் இசை சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக பெங்களூரில் இசை நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது.

பெங்களூரில் 7 வருடங்களுக்குப் பிறகு ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் இசை நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது. ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் ஒன் ஹார்ட் இசை சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக பெங்களூரில் டிசம்பர் 22-ல் இசை நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது. நாளை முதல் இதற்கான டிக்கெட்டுகள் விற்கப்படவுள்ளன.

#OneHeartTour begins.Thrilled to announce that I will be performing live on 22nd December in #Bengaluru after 7 years.



Book your tickets as they go live this Thursday, 29th November. @VonamorMedia @OneHeartTour#VonamorMedia #OSJEntertainments #AKREvents #MRBLive pic.twitter.com/LmBbmnJFXn