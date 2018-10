இயக்குநர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் வெளியான ஏழாம் அறிவு படத்தில் தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகியாக அறிமுகமானவர் ஸ்ருதிஹாசன். தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி என பிஸியாக நடித்துக் கொண்டிருந்தவர், சிறிய பிரேக் எடுத்திருந்தார்.

ஸ்ருதிஹாசனின் தந்தையும் நடிகருமான கமல்ஹாசன் விஜய் டிவியில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலம் தொகுப்பாளராகி இரண்டு சீஸனிலும் வெற்றி பெற்றார். அவரைத் தொடர்ந்து, விரைவில் சன் டி.வி.யில் ஒளிபரப்பாகவுள்ள 'ஹலோ சகோ’ என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலம் சின்னத் திரைக்கு வரவிருக்கிறார் ஸ்ருதிஹாசன். இதற்கான ப்ரமோ விடியோ தற்போது வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் முதல் விஐபி யார் என்பதை சர்ப்ரைஸாக வைத்திருக்கும் காட்சிகளுடன் இந்தப் ப்ரமோ காணொலியில் இடம்பெற்றுள்ளன.

.@shrutihaasan as a television host for the first time ever. Watch #Hellosago only on @SunTV@proyuvraaj pic.twitter.com/vo4XVb3ecs