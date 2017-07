ஆவணத்தின் வகை முத்திரைக் கட்டணம் பதிவுக் கட்டணம்

1 விற்பனை ஆவணம் Conveyance (Sale) சந்தை மதிப்பில் 7% சந்தை மதிப்பில் 4%

2 பரிசு (Gift )

3 பரிமாற்றம் (Exchange) சந்தை மதிப்பில் 7% சந்தை மதிப்பில் 4%

4 எளிய அடமானம் Simple Mortgage கடன் தொகையில் 1% அதிகபட்சமாக ரூ. 40,000/- கடன் தொகையில் 1% அதிகபட்சமாக ரூ.10,000/-

5 சுவாதீனத்துடன் கூடிய அடமானம் (Mortgage with possession) கடன் தொகையில் 4% கடன் தொகையில் 1% அதிகபட்சமாக ரூ. 2,00,000/-

6 விற்பனை ஒப்பந்தம் (Agreement to Sale) ரூ.20 முன்பண தொகையில் 1% அல்லது 1% மொத்த விலையில் 1%(சுவாதீனம் பெற்றால்)

7. கட்டிடம் கட்ட ஒப்பந்தம் (Agreement relating to construction of building) முன்மொழிந்த கட்டிடத்தின் விலையில் 1% அல்லது ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள கட்டுமான மதிப்பில் 1% (இதில் எது அதிகமோ அந்த தொகை) முன்மொழிந்த கட்டிடத்தின் விலையில் 1% அல்லது ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள கட்டுமான மதிப்பில் 1% (இதில் எது அதிகமோ அந்த தொகை)

8 நீக்கம் Cancellation ரூ.50 ரூ.50

9 பாகப்பிரிவினை (Partition)

i) குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குள் பாகப்பிரிவினை (Partition among family members) சந்தை மதிப்பில் 1% அதிகபட்சமாக ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் ரூ. 25,000/- மிகாமல் சந்தை மதிப்பில் 1% அதிகபட்சமாக ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் ரூ. 4,000/- மிகாமல்

ii) குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களுக்குள் பாகப்பிரிவினை (Partition among Non family embers) ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் சந்தை மதிப்பில் 4% ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் சந்தை மதிப்பில் 1%

10 அதிகார ஆவணம் (Power of Attorney)

i) பொது அதிகார ஆவணம்(விற்பதற்கு) (General Power of Attorney to SELL the immovable property) ரூ. 100 ரூ.10,000

ii) பொது அதிகார ஆவணம் (விற்பதற்கு) குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டால்) General Power of Attorney to SELL the immovable property (Power is given to family member) ரூ. 100 ரூ.1,000

iii) பொது அதிகார ஆவணம்(விற்பதற்கும் மற்ற விசயங்களுக்கும்) General Power of Attorney to SELL the movable property & for other purposes ரூ. 100 ரூ.50

iv) பொது அதிகார ஆவணம்(விலைக்கு) General Power of Attorney given for consideration சொத்தின் விலையில் 4% சொத்தின் விலையில் 1%

11 செட்டில்மெண்ட் (Settlement)

i) குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குள் In favour of family members சந்தை மதிப்பில் 1% அதிகபட்சமாக ரூ. 25,000/- மிகாமல் சந்தை மதிப்பில் 1% அதிகபட்சமாக ரூ. 4,000/- மிகாமல்

ii) மற்ற விசயங்களில் (Other Cases) சந்தை மதிப்பில் 7% சந்தை மதிப்பில் 4%

12. கூட்டு ஆவணம் (Partnership deed )

i) முதலீடு ரூ.500 க்கு மிகாமல் ரூ. 50 முதலீட்டில் 1%

ii) மற்ற விசயங்களில் Other Cases ரூ. 300

13. தலைப்பு பத்திரத்தின் வைப்பு (Deposit of Title Deed) கடன் தொகையில் 0.5% கடன் தொகையில் 1% அதிகபட்சமாக ரூ.5000/-

14 விடுதலை (Release)

i) குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குள் Release among family members (co - parcenars) சந்தை மதிப்பில் 1% அதிகபட்சமாக ரூ. 25,000/- மிகாமல் சந்தை மதிப்பில் 1% அதிகபட்சமாக ரூ. 4,000/- மிகாமல்

ii) குடும்ப உறுப்பினர் அல்லாதவர்களுக்குள் Release among non family members (co - owner & benami release) சந்தை மதிப்பில் 7% சந்தை மதிப்பில் 1%

15 குத்தகை (Lease)

30 வருடங்களுக்குள் Lease below 30 years வாடகை, ப்ரீமியம், கட்டணத்தில்1% (1 % on the total amount of rent, premium, fine etc) 1% அதிகபட்சமாக ரூ. 20,000/- மிகாமல்

99 வருடங்களுக்குள் Lease upto 99 years வாடகை, ப்ரீமியம், கட்டணத்தில் 4% 4 % on the total amount of rent, premium, fine etc 1% அதிகபட்சமாக ரூ. 20,000/- மிகாமல்

99 வருடங்களுக்கு மேல் Lease above 99 years வாடகை, ப்ரீமியம், கட்டணத்தில் 7% 7% on the total amount of rent, premium, fine etc 1% அதிகபட்சமாக ரூ. 20,000/- மிகாமல்