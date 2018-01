சமுதாயத்தின் தாழ்ந்த நிலைக்கு மதம் காரணமல்ல; மதத்தை முறையாகப் பின்பற்றாமல் போனதுதான் வீழ்ச்சிக்கான காரணம்: சுவாமி விவேகானந்தர்!

By கார்த்திகா வாசுதேவன் | Published on : 12th January 2018 11:08 AM