விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? விமானப்படையில் குரூப் 'சி' வேலை
By வெங்கடேசன்.ஆர் | Published on : 19th December 2017 12:28 PM | அ+அ அ- |
இந்திய விமானப்படையில் காலியாக உள்ள குரூப் 'சி' பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து வரும் ஜனவரி 6-ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
மொத்த காலியிடங்கள்: 122
பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:
Air Officer Commanding AF Stn Jalahalli West, Bangalore-560 015
1. Lower Division Clerk (LDC) - 01
2. Cook - 04
3. Multi Tasking Staff (MTS) - 05
4. Mess Staff - 02
5. House Keeping Staff - 04
Commanding Officer, CTI, Air Force, Jalahalli East, Bangalore
6. Multi Tasking Staff (MTS) - 02
Commanding Officer, 16 Tettra, Jalahalli East, Bangalore-560 014
7. Multi Tasking Staff (MTS) - 03
8. House Keeping Staff - 05
Commanding Officer, E&ITI, Air Force, Jalahalli East, Bangalore
9. Multi Tasking Staff (MTS) - 01
Commandant, AFTC Jalahalli West, Bangalore-560 015
10. Multi Tasking Staff (MTS) - 04
11. Mess Staff - 01
Commanding Officer, HQ TC(U), AF JC Nagar Post, Hebbal Bangalore-560 006
12. Cook - 01
13. Multi Tasking Staff (MTS) - 07
14. Mess Staff - 01
Commandant Command Hospital, AF Agram Post Bangalore-560 007
15. Multi Tasking Staff (MTS) - 04
16. House Keeping Staff - 02
17. Ayah/Ward Sahayika - 02
Commandant ASTE Yemlur Post Bangalore-560 063
18. Cook - 01
19. Multi Tasking Staff (MTS) - 03
20. Mess Staff - 02
21. House Keeping Staff - 02
Air Officer Commanding AF Station Yelahanka Bangalore-560 063
22. Cook - 01
23. Carpenter - 01
24. Multi Tasking Staff (MTS) - 05
25. House Keeping Staff - 04
Commanding Officer, NTS AF Station Begumpet, Bowenpally Post, Secunderabad-500 011
26. Cadet orderly - 01
Commandant SDI, Kempapura, Yemlur, Bangalore-560 037
27. Multi Tasking Staff (MTS) - 01
Commanding Officer, MTTI Air Force, Avadi, Chennai-600 055
28. Cook - 01
29. Mess Staff - 03
Commandant, AFAC, Readfields Coimbatore-641 018
30. Multi Tasking Staff - 01
Commanding Officer FIS, AF C/o AF Station Tambaram Chennai-600 046
31. House Keeping Staff - 01
Commanding Officer FIS, AF C/o AF Station Tambaram Chennai-600 046
32. House Keeping Staff - 01
Air Officer Commanding AF Station, Bidar-585 401
33. Mess Staff - 01
34. House Keeping Staff - 01
Station Commander AF Station, Belgaum-591 124
35. Multi Tasking Staff (MTS) - 02
36. House Keeping Staff - 01
Air Officer Commanding AF Station Tambaram Chennai-600 046
37. Cook - 02
38. Multi Tasking Staff - 04
39. Carpenter - 01
40. House Keeping Staff - 08
Commanding Officer, 19 Tettra, AF Station, Begumpet, Bowenpally Post, Secunderabad- 011
41. Multi Tasking Staff - 01
Station Commander AF Station Begumpet Bowenpally Post, Secunderabad-500 011
42. Mess Staff - 01
43. Multi Tasking Staff (MTS) - 04
44. House Keeping Staff - 04
Commandant CAW, 2, Sardar Patel Road, Secundrabad-500 003
45. Multi Tasking Staff - 01
46. Mess Staff - 01
Air Officer Commanding AF Station Hakimpet Secunderabad-500 014
47. Civilian Mechanical Transport Driver (Ordinary grade) - 01
48. Multi Tasking Staff (MTS) - 04
49. Painter - 01
50. House Keeping Staff - 03
Commandant AF Academy, Hyderabad-500 043
51. Multi Tasking Staff (MTS) - 04
Commanding Officer 6 Tettra C/o AF Academy, Hyderabad-500 043
52. Multi Tasking Staff (MTS) - 01
சம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200 + தர ஊதியம் ரூ.1,800
வயதுவரம்பு: 18 முதல் 25க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: 10, +2 தேர்ச்சியுடன் ஐடிஐ, தட்டச்சு, ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள். ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியாக தகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, திறன் தேர்வு, செய்முறைத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு மற்றும் உடற்தகுதி தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: ww.davp.nic.in/WriteReadData/ADS/eng_10801_11_0071_1718b.pdf என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து அட்டெஸ்ட் செய்யப்பட்ட சான்றிதழ் நகல்களை இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 06.01.2018
மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.davp.nic.in/WriteReadData/ADS/eng_10801_71_1718b.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.