சிட்டி யூனியன் வங்கியில் வேலை

பணி: Sr.Associates/Asst.Managers/Deputy Managers/

Managers/Sr.Managers/Chief Managers

தகுதி: B.E. / B.Tech/M.E/M.Tech படிப்பில் பின்வரும் பிரிவுகளில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கவேண்டும்: (Computer Science/

Computer Technology / Computer Science & Engineering/ Computer Engineering / Information Technology / Electronics & Communications) ,

அல்லது MSc(IT)/ M.Sc(Computer Sci ence)/ MCA தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 23 வயதிலிருந்து 50 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.city union- என்ற இணைய தளத்தில் உள்ள விண்ணப்பப்படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து,

தேவையான சான்றிதழ்களுடன் பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். அஞ்சல் உறையில் “APPLICATION FOR COMPUTER SYSTEMS DEPARTMENT என்று குறிப்பிட வேண்டும்.

முகவரி: The Deputy General Manager, HRMD, City Union Bank Ltd., Administrative Office, 24 - B, Gandhi Nagar,

Kumbakonam - 612 001.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: கல்வித் தகுதி, பணி

அனுபவம் , நேர்காணல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தகுதியான நபர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் .

மேலும் விவரங்களுக்கு: https : //www.cityunionbank.com /downloads/csd_recruit.pdf -என்ற இணைய தளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிப்பம் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 7.7. 2017

பாபா அணு ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் வேலை

பணி: Technician /B

காலியிடங்கள்: 2

தகுதி: +2 வில் அறிவியல்,கணிதம் படித்து 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அத்துடன் நியூக்ளியர் மெடிசின் அல்லது ரேடியோகிராபியில் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 50 வயதுக்குள் இருக்கவேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.barc.gov.in-என்ற இணைய தளத்தில் உள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன்

பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: Head, Radiation Medicine Centre (RMC), Room No: 415, 4th Floor, Tata Hospital Annexe Building, Jerbai Wadia Road, Parel, Mumbai-400012

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://www.barc.gov.in/ careers/vacancy386.pdf-என்ற இணையதள லிங்கை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

விண்ணப்பிப்பம் சென்று சேரகடைசித் தேதி: 7.7.2017



நபார்டு வங்கியில் வேலை

பணி: Assistant Managers (Grade ‘A’)

பிரிவுகள்: General,Economics, Agriculture, Agriculture Engineering, Plantation and Horticulture, Animal

Husbandry, Fisheries, Food Processing, Forestry, Environmental

Engineering, Water Resource Development & Management, Soci al Work, Chartered Accountant, Company Secretary)

மொத்த காலியிடங்கள்: 91

தகுதி: ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் கல்வித் தகுதி மாறுபடும்.

வயது வரம்பு: 21 வயது முதல் 30வயதுக்குள் இருக்கவேண்டும். (குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு அதிக பட்ச வயது வரம்பில் மாறுபாடு இ ருக்கும்).

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொதுப் பிரிவினருக்கு ரூ.800/- எஸ்ஸி., எஸ்டி., பிரிவினருக்கு ரூ.150/-

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nabard.org என்ற இணைய தளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் மூலம் தகுதியான நபர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http: // www.freejobalert.com/ wp-content/ uploads/2016/12/ Notification- NABARD -Asst- Manager-Grade-A-Posts.pdf - என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 10.07.2017

கோயம்புத்தூர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வேலை

பணி: அலுவலக உதவியாளர்

காலியிடங்கள்: 33

பணி: காவலர், இரவுக் காவலர் / மசால்சி மற்றும் இரவுக் காவலர்.

காலியிடங்கள்: 5 (ஆண்கள் மட்டும்)

பணி: பெருக்குபவர் / துப்புரவுப் பணியாளர்

காலியிடங்கள்: 5

பணி: மசால்சி

காலியிடங்கள்: 4

பணி: தோட்டக்காரர்

காலியிடங்கள்: 2

தகுதி: அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்கவேண்டும் அத்துடன் இலகுரக வாகனம் ஓட்டுநர் உரிமம் உள்ளவர் மற்றும் பணி அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். மற்ற பணிகளுக்கு தமிழ் எழுதப் படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். (குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு அதிக பட்ச வயது வரம்பில் மாறுபாடு இருக்கும்).

விண்ணப்பிக்கும் முறை: தகுதியுள்ளவர்கள் தங்கள் விண்ணப்பங்களை உரிய சான்றிதழ்கள் மற்றும்புகைப்படத்துடன்,30 ரூபாய் அஞ்சல்தலை ஒட்டிய உறை ஒன்றை இணைத்து கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி, முதன்மை மாவட்ட நீதி

மன்றம், கோயம்புத்தூர்-641018.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: கல்வித் தகுதி மற்றும் நேர்காணல் மூலம் தகுதியான நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்

படுவார்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://ecou rts.gov.in/sites/def ault/files /NOTIFICATION%20OA%20AND%20MASALCHI%2012-06-2017.pdf

விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 12.07..2017



மீன்வளத்துறையில் வேலை

பணி: Technical Assistant

காலியிடங்கள்: 13

தகுதி: சிவில் என்ஜினியரிங் படிப்பில் டிப்ளமோ பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். (குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு அதிக ப ட் ச வயது வரம்பில் மாறுபாடு இருக்கும்).

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொதுப் பிரிவினருக்கு ரூ.400/- எஸ்ஸி., எஸ்டி., பிரிவினருக்கு ரூ.200/-

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.fisheries.tn.gov.in-என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி: The Chief Engineer, O/o. the Director of Fisheries,

Fisheries Department , DMS Campus, Teynampet, Chennai - 600 006.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் மூலம் தகுதியான நபர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http: //www.fisheries.tn.gov.in /pdf/ TA_Notification_application_190617.pdf

விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 14.07..2017