சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற இந்திய விமானப்படையில் சிறப்பு பணி நியமனமாக குரூப் 'ஒய்' பிரிவிலான காலி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியான விளையாட்டு வீரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: குரூப் 'ஒய்' பிரிவிலான பணி

விளையாட்டு பிரிவு தகுதி: அதாலடிக்ஸ், பேஸ்கட் பால், குத்துசண்டை, கிரிக்கெட், சைக்ளிங், கால்பந்து, ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ், ஹாக்கி, கபாடி, லான் டென்னிஸ், துப்பாக்கி சுடுதல், நீச்சல், கைப்பந்து , மல்யுத்தம், பளுதுாக்குதல், கோல்ப் போன்ற விளையாட்டுகளில் சிறப்புத் தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 28.12.1996 - 27.12.2000க்குள் பிறந்திருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பிளஸ் 2 முடித்திருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: உடல் தகுதி தேர்வு மூலமாக தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

Secretary, Air Force Sports Control Board,

C/O Air Force Station New Delhi,

Race Course, New Delhi-110003

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 15.08.2017

மேலும் விண்ணப்பிக்கும் முறை, சலுகைகள் போன்ற முழுமையான விபரங்கள் அறிய www.indianairforce.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.