சென்னையை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வரும் தெற்கு ரயில்வேயில் அளிக்கப்பட உள்ள 658 அப்ரண்டீஸ் பயிற்சிக்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Apprentices (பல்வேறு பிரிவுகள்)

மொத்த காலியிடங்கள்: 678

தகுதி: +2 படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கவேண்டும் அத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 15 வயது முதல் 22 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். (குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு அதிகபட்ச வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு)

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.100/-ஐ பின்வரும் பெயரில் டிடி எடுத்து அனுப்பவேண்டும் : Workshop Personnel Officer, Carriage and Wagon Works, Southern Railway, Perambur, Chennai - 600023. (பெண்கள் மற்றும் எஸ்ஸி., எஸ்டி., பிரிவினருக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் இல்லை)

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.sr.indianrailways.gov.in என்ற இணைய தளம் மூலம் விண்ணப்பித்த படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்பவேண்டும்.

முகவரி: Workshop Personnel Officer,Office of the Chief Workshop Manager, Carriage and Wagon Works, Southern Railway, Ayanavaram, Chennai - 600023.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 15.07.2017

மேலும் விவரங்கள் அறிய http://www.sr.indianrailways.gov.in/cris/uploads/files/1497604645121-APPRENTICE-NOTIFICATION-2017.pdf என்ற இணையதள அறிவிப்பு லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.