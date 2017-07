ஆந்திரா, விஜயவாடாவில் உள்ள சுங்கத்துறையில் Office of the Commissioner of Customs (Preventive) Commissionerate-ல் காலியாக உள்ள 20 பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு வரும் 14 ஆம் தேதிக்குள் தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Sukhani - 02

பணி: Senior Deck Hand - 01

பணி: Launch Mechanic - 02

பணி: Seaman - 09

பணி: Greaser - 06

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.apcustoms.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, தெளிவாக பூர்த்தி செய்து சாதாரண தபால் அல்லது விரைவு அஞ்சலில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

The Commissioner,

CUSTOMS (PREVENTIVE) COMMISSIONERATE,

AUTO NAGAR, VIJAYAWADA

55-17-3, C-14, 2nd Floor, Industrial Estate,

Autonagar,

VIJAYAWADA- 520007.



பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 14.07.2017.



மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய www.apcustoms.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.