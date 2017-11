பணி: Engineer-mate

காலியிடம்: 1

வயது வரம்பு: 18 வயதிலிருந்து 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிப்பில் தேர்ச்சி மற்றும் கடற்படை/ கடலோரப் பாதுகாப்புப் படையில் குறைந்த பட்சம் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Skipper-mate

காலியிடம்: 1

வயது வரம்பு: 18 வயதிலிருந்து 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 5 ஆண்டுகள் கடல் அனுபவம் மற்றும் கடல் பாதுகாப்பு, தீயணைப்பு, முதலுதவி சான்றிதழ் படிப்பு படித்திருக்க வேண்டும்.

பணி: Seeman

காலியிடங்கள்: 10

வயது வரம்பு: 18 வயதிலிருந்து 25 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி, மூன்றாண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Greaser

காலியிடங்கள்: 3

வயது வரம்பு: 18 வயதிலிருந்து 25 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி, மூன்றாண்டுகள் பணி அனுபவம் மற்றும் மீன் பிடி படகின் இன்ஜின் டிரைவர் பயிற்சிக்கான சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Launch Mechanic

காலியிடம்: 1

வயது வரம்பு: 18 வயதிலிருந்து 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: 8ஆம் வகுப்புச் சான்றிதழ், 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பார்த்து, விண்ணப்பம் தயாரித்து பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்கள், புகைப்படம் ஆகியவற்றை இணைக்க வேண்டும். சாதாரண தபாலில் கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி: THE JOINT COMMISSIONER OF CUSTOMS (P&V), O/o THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE) NO.l, WILIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLT- 62000I (TAMILNADU)

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://customstrichy.gov.in/PDF/Recruitment%20notification.PDF என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 01-12-2017.