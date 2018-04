வேளாண் விஞ்ஞானி தேர்வு வாரித்தில் நிரப்பப்பட உள்ள திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் போன்ற பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து வரும் 16க்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.



பதவி: திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்

பிரிவுகள்: (Soil Test Crops Response, MULLARP, Cotton Improvement, Sesame & Niger, Post Harvest Engineering & Technology, Renewable Sources of Energy for Agriculture and Agro-based Industries, Spices, Palms, Potato Improvement )

காலியிடங்கள்: 9

கல்வித் தகுதி: பதவிக்குரிய பாடப்பிரிவுகளில் முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பதவி: ஹெட் ஆஃப் டிவிஷன்

காலியிடங்கள்: 11

கல்வித் தகுதி: தோட்டக்கலை/ பயிர் உற்பத்தி இவற்றில் முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 60 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://asrb.org.in என்ற இணையதளத்தில் இருந்து விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: Office of Agricultural Scientists Recruitment Board, Krishi Anusandhan Bhavan - I, Pusa,New Delhi - 110012.

விண்ணப்பம் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 16-04-2018.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://asrb.org.in/images/asrb/pdfs/2018/Advt_02-2018_14-3-2018_new.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.