தமிழக அரசின் ஆவின் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தி நிறுவனத்தில் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன. இவற்றிற்கான அறிவிப்பு ஆவின் நிறுவனத்தில் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியாகியுள்ளது. விருப்பமும், தகுதியும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணியிடம்: திருநெல்வேலி மற்றும் தர்மபுரி

மொத்த காலியிடங்கள்: 17 ( திருநெல்வேலி, 08 தர்மபுரி 09)

பதவி: இளநிலை நிர்வாகி - 02

பதவி: ஆய்வக தொழில் நுட்பவியலாளர் - 02

பதவி: தனிச் செயலாளர் - 01

பதவி: நீட்டிப்பு அதிகாரி - 08

பதவி: மேலாளர் - 01

தகுதி: பணிகளுக்கு ஏற்ப கல்வித் தகுதி பெற்றிருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள். முழுமையான தகவலை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் தெரிந்துகொள்ளவும்.

வயதுவரம்பு: 18 முதல் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,500 - ரூ.1,19,500

விண்ணப்பிக்கும் முறை : http://www.aavinmilk.com என்னும் இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்பத்தினை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கலை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

திருநெல்வேலி: The General Manager, The Tirunelveli District Co-operative Milk Producers Union Ltd, Reddiarpatti Road, Perumalpuram Post, Tirunelveli - 627007

தர்மபுரி: The General Manager, Dharmapuri District Co-operative Milk Producers Union Ltd, Kanakamutlu (PO), Krishnagiri - 635002

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: கல்வித் தகுதி, பணி அனுபவம், எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர் ரூ.250, மற்ற அனைத்து பிரிவினரும் ரூ.100 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.



விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள்: திருநெல்வேலிக்கு உட்பட்ட பணியிடங்களுக்கு டிசம்பர் 24 ஆம் தேதிக்குள்ளும், தர்மபுரிக்கு உட்பட்ட பணியிடங்களுக்கு டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிக்குள்ளும் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.



மேலும் முழுமையான விபரங்கள் அறிய http://www.aavinmilk.com/hrtvl2061218.html http://www.aavinmilk.com/hrtvl1061218.html, http://www.aavinmilk.com/hrdha071218.html http://www.aavinmilk.com/hrdha071218.html ஆகிய லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பப் படிவம் பெற http://www.aavinmilk.com/hrtvlapp3061218.pdf என்ற லிங்கில் சென்று பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளவும்.