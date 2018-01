சென்னையில் செயல்பட்டு வரும் தமிழ்நாடு சுற்றுலாத் துறை விரிவாக்க கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (Tamilnadu Tourism Development Corporation Ltd) நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள உதவி மேலாளர் டிரெய்னி, நிர்வாக செயலர் போன்ற பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: F ASSISTANT MANAGER (TRAINEE)

காலியிடங்கள்: 08

தகுதி: Hospitality and Hotel Administration பிரிவில் பி.எஸ்சி பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 01.07.2017 தேதியின்படி 18 முதல் 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.

உதவித்தொகை: பயிற்சியின்போது முதல் ஆண்டு மாதம் ரூ.15 ஆயிரமும், இரண்டாம் ஆண்டு மாதம் ரூ.18 ஆயிரமும், மூன்றாம் ஆண்டு மாதம் ரூ.21 ஆயிரமும் வழங்கப்படும். வெற்றிகரமாக பயிற்சிக்கு பின்னர் உதவி மேலாளராக (உணவகம்) பணியமர்த்தப்படுவார்கள். அதன் பின்னர் மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,400 வழங்கப்படும்.

மேலும் விவரங்கள் அறிய http://www.tamilnadutourism.org/pdf/APPLICATIONFORTHEPOSTOFASSISTANTMANAGER.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்க.

பணி: COMPANY SECRETARY

காலியிடங்கள்: 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15,600 - 39,100 + தர ஊதியம் ரூ.5,400

வயதுவரம்பு: 01.07.2017 தேதியின்படி 45க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: ACS தேர்ச்சியுடன் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். CA, ICWA முடித்தவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

மேலும் விவரங்கள் அறிய http://www.tamilnadutourism.org/pdf/APPLICATIONFORTHEPOSTOFCOMPANYSECRETARY.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

பணி: CHIEF FINANCIAL OFFICER

காலியிடங்கள்: 01

வயதுவரம்பு: 01.07,2017 தேதியின்படி 50க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: ACA, AICWA முடித்து குறைந்தபட்சம் பத்தாண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். சரக்கு சேவை வரி குறித்து முழுமையாக தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் 15,600 - 39,100 + தர ஊதியம் ரூ.7,600

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.tamilnadutourism.org/pdf/APPLICATIONFORTHEPOSTOFCHIEFFINANCIALOFFICER.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.tamilnadutourism.org என்ற இணையத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

The Chairman and Managing Director

Tamilnadu Tourism Development Corporation Ltd.,

Tourism Complex,

No.2, Wallajah Road, Chennai-60000

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 29.01.2018