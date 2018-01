புதுதில்லியில் உள்ள "National Institute of Health and Family Welfare"-ல் காலியாக உள்ள சுருக்கெழுத்தாளர், கிளார்க் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து வரும் பிப்ரவரி 28க்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Stenographer Gr.III

காலியிடங்கள்: 05

வயதுவரம்பு: 18 முதல் 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு அல்லது அதற்கு இணையான தகுதியுடன் நிமிடத்திற்கு 80 வார்த்தைகள் சுருக்கெழுத்து திறனும் அதனை 40 நிமிடத்தில் தட்டச்சு செய்யும் திறனும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Lower Division Clerk

காலியிடங்கள்: 07

வயதுவரம்பு: 18 முதல் 25க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு அல்லது அதற்கு இணையான தகுதி பெற்றிருப்பதுடன் நிமிடத்திற்கு 30 வார்த்தைகளை தட்டச்சு செய்யும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.200

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nihfw.org என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ் நகவல்கள் இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல்முகவரி: Deputy

Director (Admn.), The National Institute of Health and Family Welfare, Baba Gang Nath Marg,

Munirka, New Delhi – 110067

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 28.02.2018

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.nihfw.org/Doc/CC.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.