தமிழ்நாடு கிராமப்புற மேம்பாட்டு வாரியத்தின் கீழ் திருவண்ணாமலை மற்றும் கிருஷ்ணகிரியில் செயல்பட்டு வரும் வேளாண் ஆராய்ச்சி மையத்தில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்குத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடம்: 09

பணி: Senior Scientist & Head - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.37,400-67000.

பணி: Programme Assistant (Lab Technician) - 01

பணி: Programme Assistant (Farm Manager) - 01

பணி: Programme Assistant (Computer) - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300-34800.

பணி: SMS (Animal Science) - 01

பணி: SMS (Agricultural Engineering) - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15600-39100.

பணி: Assistant (Office) - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15600-39100.

பணி: Stenographer (Grade-III) - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.5200-20200.

பணி: Driver (Jeep) - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.5200-20200.

தகுதி: ஐடிஐ முடித்தவர்களில் இருந்து, இளநிலை, முதுநிலை பட்டம் பெற்றவர்கள் வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

வயது வரம்பு: 18 முதல் 45க்குள் இருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியாக வயதுவரம்புகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு ரூ.200. எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://krishnagirikvk.org/REUP/NOTIFICATIONNo.01-2018-TNBRD.PDF என்ற லிங்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ் நகல்கள் இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

"THE PRESIDENT, TAMIL NADU BOARD OF RURAL DEVELOPMENT, Post Box No. 8811, T. Nagar, Chennai - 600 017, Tamil Nadu."

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 14.07.2018.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://krishnagirikvk.org/REUP/NOTIFICATIONNo.01-2018-TNBRD.PDF லிங்க்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.